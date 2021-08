A FIGURA: Marcus Edwards

Fez o que, na gíria, se chama desbloquear o jogo. Foi opção a partir do banco e teve papel decisivo no jogo. É travado em falta na área no lance em que o Vitória abre o ativo, e marca depois o terceiro golo com um remate forte e cruzado no interior da área. Perfume inglês no primeiro triunfo do Vitória SC, carimbado com igual número de golos

O MOMENTO: golo André André (70’)

Correria de Marcus Edwards pela esquerda, sendo travado por Koffi no interior da área. Na marca dos onze metros o capitão André André carregou nos ombros a responsabilidade do momento. Iludiu Charles e fez o D. Afonso Henriques eclodir com o primeiro golo no campeonato dos vimaranenses.

OUTROS DESTAQUES

Nuno Moreira

O jovem jogador de 22 anos, ex-Sporting, foi dos mais lúcidos com o esférico nos pés, tentando arranjar espaço para fazer combinações. Conseguiu isso em alguns momentos, sendo dos elementos mais esclarecidos do Vizela.

Estupinan

Voltou a ser opção e acrescentou agressividade ao ataque do Vitória. Trabalhou muito, por vezes demasiado distante da sua missão: finalizar. Entrou a desperdiçar no segundo tempo, mas redimiu-se e marcou o segundo da equipa de Guimarães.

Marcos Paulo

Pendular no meio campo do Vizela, foi um dos responsáveis pela organização da equipa de Álvaro Pacheco na primeira fase do jogo. Acabou por sucumbir com a equipa na reta final do encontro.

André André

O primeiro a abanar as redes por parte do Vitória este campeonato. Para além disso, está no segundo golo. Para além da prestação positiva foi também determinante no desenhar do resultado final.