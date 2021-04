O FC Porto recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 1-0, no Estádio do Dragão, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O avançado maliano Moussa Marega, aos 49 minutos, fez o único golo do encontro.

Com este resultado, o FC Porto chega aos 66 pontos e fica, a seis jornadas do final, a quatro pontos do líder Sporting, que tem 70. O Benfica é terceiro, com 60 pontos. O V. Guimarães mantém-se no sexto lugar, com 38 pontos.