O Vitória de Guimarães recebeu e venceu esta noite o Estrela da Amadora, por 3-0, no jogo que fechou a 18.ª jornada da Liga. Nuno Santos, Jota Silva e André Silva fizeram os golos do encontro.

Com este resultado, os vimaranenses voltam a igualar o Sp. Braga no quarto lugar da Liga, com 36 pontos. O Estrela é 13.º, com 18 pontos.

O resumo do jogo: