Haris Seferovic marcou o segundo golo do Benfica na receção ao Vitória de Guimarães, ao minuto 87. O avançado suíço saiu do banco de suplentes para corresponder da melhor forma a um passe de Rafa, outro elemento lançado por Nélson Veríssimo no decorrer do encontro.

Seferovic esteve quatro jogos sem marcar, desde a vitória frente ao Rio Ave, a 17 de junho.