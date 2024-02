Um golo de André Silva, que esteve em foco no fecho do mercado, fez o Vitória de Guimarães regressar aos triunfos. Em Vizela, num duelo intenso entre vizinhos, o atacante apontou o único remate certeiro de um encontro em que o Vitória desperdiçou uma grande penalidade, mas acabou por vencer com justiça (0-1).

Após a derrota em Barcelos, interrompendo uma série de dez jogos sem perder, o conjunto de Álvaro Pacheco fez um jogo organizado e demonstrou ser superior, ainda que apenas a dez minutos dos noventa conseguisse dar a estocada no jogo. Ascende, à condição, ao quarto lugar, ultrapassando o Sp. Braga, que joga apenas às 20h30.

Sem vencer para a Liga há três meses, entrando em campo com a lanterna vermelha, o Vizela estreou quatro reforços de inverno – Bruno Costa, Lokilo, Petrov e Domingos Quina – entre as sete alterações operadas onze. Estancou a razia defensiva, depois de sofrer catorze golos nos últimos três jogos, mas ainda não conseguiu voltar a vencer.

Intensidade intercalar

O dérbi entre conjuntos vizinhos até começou por prometer um duelo intenso, disputado taco a taco, mas as promessas rapidamente foram travadas. Literalmente. Apesar de intenso, o embate foi muito quezilento, teve muitas paragens e acabou por se ressentir no ritmo de jogos de parte a parte.

Fez por ser o Vitória a ter mais preponderância no jogo, até entrou melhor e teve mais bola, mas rapidamente o Vizela cresceu e travou o ímpeto vimaranense. Igualadas as forças, o embate teve demasiadas pausas, e dificilmente as duas equipas tiveram capacidade para armar jogo e criar lances de perigo.

Uma eventual alteração do resultado estava dependente de um rasgo individual, que também estiveram longe de acontecer, ou aos vários lances de bola parada. Essencialmente o Vitória, através de pontapés de canto, ia ameaçando abrir o ativo, mas sem sucesso na tentativa de desfazer o nulo no marcador.

Penálti adiou: carregar até marcar

A supremacia do Vitória foi-se fazendo sentir na segunda parte, já com Charles na baliza. Bruno Varela apresentou queixas ainda primeira metade, acabando mesmo por ser substituído ao intervalo. Logo nos minutos iniciais um lance que poderia ser determinante no jogo. Bruno Costa derrubou André Silva na área, dando a origem a um castigo máximo. Da marca dos onze metros, onde não costuma falhar, Tiago Silva atirou por cima do travessão, desperdiçando a grande penalidade.

O penálti adiou o que ia parecendo certo. O Vitória estava melhor, sentiu o desperdício, mas com o evoluir do cronómetro partiu para cima do adversário e carregou até marcar. Jota Silva foi um dos elementos em destaque, tirou tinta da trave e obrigou Buntic a fazer uma defesa apertada, antes de André Silva fazer abanar as redes.

Cruzamento de Mangas numa jogada de insistência, passe com as medidas certas para André Silva confirmar de cabeça os três pontos e o regresso aos triunfos. Na próxima ronda o Vitória recebe o Benfica no Estádio D. Afonso Henriques, jogando antes disso com o Gil Vicente para a Taça de Portugal. O Vizela joga com os encarnados para a Taça.