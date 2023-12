O treinador Álvaro Pacheco afirmou, esta sexta-feira, que o Vitória de Guimarães deve ser «paciente e inteligente» para vencer ao Boavista, no duelo da 14.ª jornada da I Liga, no sábado.

«Temos de ter uma capacidade de superação grande, de ser fortes nos duelos, de ser uma equipa compacta. Não podemos dar espaço na profundidade ao Boavista. Com bola, temos de ser uma equipa muito paciente e inteligente para aproveitar os espaços», realçou, na antevisão ao desafio marcado para as 20h30, no Estádio do Bessa, no Porto.

Projetando um duelo com «grau de dificuldade ao mais alto nível», que deve ser encarado pelos seus pupilos como «o jogo das suas vidas», Pacheco mostrou-se ainda disposto a alterar a equipa titular em qualquer momento, assim que se justifiquem oportunidades, num plantel que lhe dá «boas dores de cabeça».

«Sinto que os jogadores estão a crescer. O mais importante é que beneficiem com a atitude, com a crença, que ajudem a equipa a estar mais forte. Em cada jogo, pode haver alterações no sentido do que entendo ser melhor para a equipa. Vai haver alterações [ndr: a qualquer momento]», referiu.

Questionado sobre a possibilidade de o Vitória, quinto classificado, com 25 pontos, se aproximar dos quatro primeiros da tabela, numa jornada em que há Sp. Braga-Benfica e Sporting-FC Porto, o treinador disse pensar apenas no duelo com o Boavista como uma «oportunidade para mais três pontos».

O Vitória é quinto classificado, com 25 pontos. O Boavista é 10.º, com 15 pontos. O duelo tem arbitragem de Fábio Veríssimo e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.