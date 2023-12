Vitória e Sporting defrontam-se este sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em jogo da 13.ª jornada da I Liga, para o qual já há equipas oficiais.

No Vitória, Álvaro Pacheco faz uma mudança em relação à última jornada (vitória por 2-1 na visita ao Farense: sai Dani Silva, entra Tiago Silva. No Sporting, que não conta com o capitão Coates, o treinador Ruben Amorim traz duas novidades no onze em relação ao triunfo ante o Gil Vicente, por 3-1: Matheus Reis completa o trio de centrais na ausência do uruguaio, mas a maior surpresa é a titularidade de Geny Catamo, que deve jogar à esquerda, dado que Nuno Santos está no banco. Os leões nem completam a ficha quanto a nomes no banco, onde tem apenas oito em nove possíveis regulamentarmente.

AS EQUIPAS DO VITÓRIA-SPORTING:

VITÓRIA: Bruno Varela; Tomás Ribeiro, Borevkovic, Jorge Fernandes; Miguel Maga, Tiago Silva, Tomás Händel, Ricardo Mangas; Jota Silva, André Silva, João Mendes.

SPORTING: Adán; Diomande, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Hjulmand, Morita, Geny Catamo; Edwards, Gyökeres, Pedro Gonçalves.

SUPLENTES DO VITÓRIA: Charles, Manu Silva, Nélson da Luz, André André, Adrián Butzke, Zé Carlos, Afonso Freitas, Nuno Santos, Dani Silva.

SUPLENTES DO SPORTING: Franco Israel, Diogo Pinto, Nuno Santos, Luís Neto, Essugo, Trincão, Paulinho, Eduardo Quaresma.

O Sporting é líder com 31 pontos e o Vitória é quinto classificado, com 22 pontos.

João Pinheiro é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia. José Bessa é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Hugo Miguel, assistido por André Campos. Siga tudo, ao minuto, no Maisfutebol.