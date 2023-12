O Sporting joga este sábado em casa do Vitória de Guimarães, na jornada que antecede o clássico de Alvalade frente ao FC Porto.

Ora, um clássico é sempre um clássico, mas uma deslocação a Guimarães é sempre «difícil», segundo Ruben Amorim, e por isso não há qualquer tentação de gerir a equipa.

«O que interessa é ganhar ao Vitória, sabemos que há sempre jogos muito difíceis, onde todas as equipas podem perder pontos, portanto não existe mais nada para além do Vitória. Pensamos jogo a jogo, mas temos um objetivo claro no final. Mas se não pensarmos jogo a jogo, vamos ter problemas. Se tivermos capacidades de sofrer… o estádio é sempre difícil, mas é incrível jogar lá pela paixão dos adeptos. Espero um bom jogo e uma vitória do Sporting», afirmou, em conferência de imprensa.

«Não vamos fazer gestão nenhuma, este jogo é o mais importante. Pensámos um bocadinho nisso com o Estrela em casa, antes do Benfica, e parece-me a mim que a proteção acabou por não correr muito bem. Vamos apresentar a melhor equipa, não vai haver qualquer gestão. Vejo um jogo muito difícil em Guimarães, vai jogar a melhor equipa», acrescentou.