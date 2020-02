Momento: Corona desbloqueou marcador

O jogo já se encaminhava para o intervalo e, depois de duas oportunidades flagrantes de Otávio, o FC Porto parecia estar a esgotar as ideias para chegar à baliza de Makaridze, quando o colombiano tornou tudo mais fácil. Na sequência de um livre de Sérgio Oliveira, a defesa sadina afastou para a entrada da área onde surgiu Corona a rematar rasteiro para o primeiro golo da noite. Instantes antes Corona tinha ensaiado um remate quase idêntico, defendido por Makaridze.

Figura: Sérgio Oliveira nos dois primeiros golos

Cada vez mais titular neste onze do FC Porto. Esta noite foi determinante nos dois primeiros golos do FC Porto. Marcou o livre que deu origem ao golo de Corona, depois fez o grande passe que permitiu a Alex Telles fazer o segundo. Jogou ao lado de Uribe, mas com liberdade para subir até à área contrária, sobretudo nos lances de bola parada em que trocava com Otávia.

Alex Telles

Exibição seguríssima sobre o flanco, com constantes subidas no terreno, procurando explorar as costas de Bruno Pires, muitas vezes com sucesso. Ofereceu profundidade ao ataque do FC Porto, permitindo que Luiz Diaz procurasse terrenos mais interiores. Já no final da segunda parte, arrancou mais uma vez pelo flanco para receber um grande passe de Sérgio Oliveira, com uma receção espetacular, a deixar Zequinha nas costas antes de bater Makaridze pela segunda vez. Foi rendido na segunda parte, até porque estava em risco de falhar o clássico.

Manafá

Não ofereceu tanta profundidade como Alex Telles, mas deslumbrou-se no arranque da segunda parte, foi por ali fora até oferecer o terceiro golo a Tiquinho Soares. Uma arrancada fulgurante a traduzir-se na confiança que o lateral tem vindo a ganhar com a sucessão de jogos.

Carlinhos

Esteve praticamente em todas as oportunidades do Vitória, bem melhor do que Guedes esta noite.