Vizela e Sporting defrontam-se nesta quinta-feira a partir das 20h45 para a jornada de abertura da segunda volta da Liga.

Os minhotos, penúltimos classificados, chega a este jogo na ressaca de uma derrota dura com o Boavista por 4-1, mas Ruben Amorim avisou que o resultado não foi condizente com a qualidade do futebol praticado e considerou que se os leões quiserem vencer terão de apresentar o mesmo espírito do último jogo em Chaves.

Para o encontro de logo à noite há várias dúvidas nos leões. Irão Trincão e Paulinho manter o lugar no onze? Pote atuará no meio-campo ou regressa ao ataque? E Edwards? Vai recuperar o lugar no lado direito do ataque? O capitão Coates regressa?

Confira na GALERIA ASSOCIADA OS ONZES PROVÁVEIS para o Vizela-Sporting