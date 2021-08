O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, afirmou esta sexta-feira que o embate com o Tondela, referente à segunda jornada da I Liga, no sábado, é uma «oportunidade» para a equipa crescer e se aproximar do nível desejado.

Os minhotos vão receber os beirões no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, devido às obras em curso no relvado do anfiteatro vizelense, e o técnico disse que os seus jogadores devem aproveitar as «boas memórias» que o reduto dos castores deixou da época passada, a da subida ao escalão principal, para se aproximarem do «nível» desejado.

«Olhamos para o jogo como mais uma oportunidade. Estamos a iniciar um processo em que a equipa tem vindo a crescer. Acredito que estaremos a um nível muito próximo do que queremos, para conquistarmos o nosso objetivo, que passa pelos três pontos», disse.

Após o desaire da ronda inaugural, frente ao campeão nacional Sporting (3-0), com três golos sofridos na segunda parte, Álvaro Pacheco assumiu que a equipa precisa de «manter a concentração durante mais tempo» no jogo que se segue, para ter hipóteses de pontuar frente a um adversário «muito vertical», «muito veloz», com «jogadores à frente muito rápidos».

«Na I Liga, o pormenor é determinante no desenrolar dos jogos. Temos de ter a capacidade de, sem bola, fechar os espaços (…). Temos de ter um jogo posicional muito assertivo para poder controlar e de apresentar os níveis de concentração da primeira parte do jogo anterior, mantendo-os ao longo dos 90 minutos», vincou.

Álvaro Pacheco projetou, aliás, um «excelente campeonato» dos beirões, devido à continuidade do treinador Pako Ayestarán e de 18 jogadores face à temporada 2020/21, algo que, a seu ver, resulta em “ideias bem assimiladas”.

«É uma equipa em que os jogadores estão juntos há algum tempo. A equipa foi crescendo ao longo da época e terminou muito forte no ano passado. Não tenho dúvidas de que o Tondela vai realizar um excelente campeonato. Já consolidou o seu estatuto na primeira divisão», observou.