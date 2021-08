Tomislav Strkalj não vai ser jogador do Tondela para 2021/22.

O avançado já deixou o clube beirão e, assim, deixa de fazer parte dos planos de Pako Ayestarán.

Tomislav Strkalj já não cumpriu as derradeiras sessões de preparação do jogo com o Santa Clara.

O croata chegou a Tondela em 2019/20 e apontou um golo em 39 jogos.