Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o empate (1-1) frente ao Estoril em jogo da 11.ª jornada da Liga:

[Golo anulado foi determinante?] «Já há alguma imagem que prove que a bola está fora? A pessoa melhor posicionada é o fiscal de linha, que validou o jogo ao ter a coragem de tomar a decisão certa. Todas as imagens que vi até agora não há nenhuma imagem que prove que a bola está fora. É um lance que marca o jogo, a equipa tranquilizava a e o jogo mudava. Pelo que fizemos merecíamos ganhar, mas mais uma vez um pormenor fez a diferença. Dou os parabéns aos meus jogadores e ao fiscal e linha, que teve a coragem de tomar a decisão certa».

[Elogios a Bruno Pinheiro] «É uma equipa que gosto de ver, à imagem do seu treinador. São duas equipas com estilos diferentes, mas valorizam o espetáculo, esta indústria. Conheci-o o ano passado, criámos uma empatia muito grande e espero encontra-lo muitos bens nestas andanças».

[Duas partes distintas] «Mesmo assim, se olharmos para o controlo do jogo, quantas vezes o Estoril chegou à nossa área na primeira parte? Faltou-nos estar mais tranquilos e mais serenos. Fomos fortes na nossa pressão e resolvemos os problemas sem o Estoril chegar à nossa área. Só conseguiram chegar à nossa área depois do golo anulado, em que a nossa equipa se desconcentrou. Pelos noventa minutos o Vizela merecia os três pontos».