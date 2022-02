O Vizela recebe este domingo (15h30) o Portimonense, em encontro referente à 24ª jornada da Liga. O técnico Álvaro Pacheco salienta que a sua equipa, atual 13.ª classificada, tem de ser «inteligente» para superar um adversário forte, que ocupa a 9.ª posição.

«O jogo vai exigir o máximo de nós. Temos de ser muito inteligentes para vencer o jogo. Se formos capazes de controlar o jogo, vamos estar mais perto de ganhar. É um adversário muito forte, com um conjunto de jogadores interessante», começou por dizer, acrescentando: «O Portimonense entrou muito bem [no campeonato], mas depois teve muitos jogadores que foi perdendo ao longo da época. O Paulo [Sérgio] teve de pegar em jogadores jovens, ainda em formação, a adaptarem-se ao futebol português. Mesmo não ganhando, vejo o Portimonense a crescer, a evoluir, a ficar mais compacto para ganhar os jogos. Temos de estar na máxima força e de controlar o jogo.»



A equipa nortenha vem de duas derrotas consecutivas na prova. «Temos de manter o padrão [de jogo] e alguns pormenores fundamentais nesta altura do campeonato. Num campeonato tão equilibrado, em que os pontos custam muito, são muito importantes os pormenores», salienta o treinador.



O Vizela estará privado de Samu e Cassiano por castigo e de Ivanildo Fernandes e Raphael Guzzo por lesão. «Gosto de ter todos os jogadores disponíveis. Mas olho para para isso como a oportunidade de outros entrarem em campo, de defenderem estas cores, ainda por cima no nosso estádio. Não tenho dúvidas da envolvência fantástica de amanhã. Os jogadores que entrarem vão honrar a camisola», conclui Álvaro Pacheco.