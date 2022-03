O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar a Vizela e Sporting.



De acordo com o comunicado do órgão federativo a decisão tem por base «os factos ocorridos em jogo a contar para a Liga, na sequência da convolação do processo de inquérito n.º 14 - 2021/2022, instaurado em 18.01.2022, tramitado na Comissão de Instrutores da LPFP, e concluído por esta em 08.03.2022.»



Lembre-se que os instantes finais do encontro entre minhotos e leões ficou marcado por uma altercação entre elementos das duas equipas depois de Nuno Santos ter arremessado água na direção dos adeptos da equipa da casa. Já depois do apito final, os ânimos continuaram exaltados e os dois bancos de suplentes envolveram-se numa discussão.



Recorde-se que o extremo do Sporting foi suspenso por um jogo por «uso de expressões ou gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade». Os campeões nacionais venceram o encontro da 18.ª jornada da Liga com golos de Pedro Gonçalves e Bragança, ambos na primeira parte.