Declarações de Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o empate (1-1) consentido já nos minutos finais frente ao Vizela:

«É bom regressar a esta casa. Parabéns ao Vizela e aos vizelenses por chegar a este patamar. Fica muita coisa positiva deste jogo, mas também fica algo que entristece. Consegue-se perceber que até ao golo do Santa Clara a melhor equipa foi a de arbitragem. O meu lamento é por aí, depois do golo o critério mudou. Porquê? O Santa Clara não podia ganhar? Isso influenciou muita equipa, alterou a emoção nos bancos, o que não é futebol. A partir daí tudo mudou e não percebo porquê».

[Entradas do banco mexeram com a equipa?] «Estou satisfeito com toda a gente, os que iniciaram o jogo e os que entraram, tiveram uma participação positiva e ajudaram a equipa a crescer, na busca da vitória. Criámos oportunidades para o 1-0, podíamos ter ampliado. Melhorámos com a entrada deles, em frescura e na procura da baliza.

[Luiz Phellype] «A confiança vem dos golos, do que se cria e o que se aproveita. Esteve praticamente um ano sem competir e isso pesa. Aos poucos estamos a tentar melhorar as qualidades físicas e também mentais. É natural que ainda não esteja no seu máximo, mas acreditamos muito nele».

[Reencontro com Álvaro Pacheco, que foi seu jogador] «É um amigo, alguém que aprecio muito, foi meu jogador. Tenho muito apreço por ele, fez muito por merecer esta oportunidade, está a encontrar o seu caminho e merece um futuro bom, porque trabalha para isso».