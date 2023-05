Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o empate sem golos frente aos vizelenses:

«Foi um bom jogo, competitivo. Entrámos bem na primeira parte, penso que fomos superiores, estrategicamente colocámos a equipa mais subida do que o habitual, de forma a bloquear a saída do Vizela. Os nossos setores tinham de estar muito juntos e os jogadores estiveram muito bem, penso que fomos fortes nesse momento, o que nos proporcionou levar o jogo para zonas mais subidas, criando situações de perigo. Infelizmente não chegamos a meter a bola na baliza. Na segunda parte foi o mesmo registo, mas tivemos menos intensidade um pouco. Não dominámos tanto, mas sempre a controlar o jogo, até à expulsão. As duas equipas tentaram jogar para ganhar, na minha opinião fomos claramente mais fortes, depois da expulsão tivemos de nos proteger um pouco».

[Aceita-se o empate?] «Sim, aceita-se o empate. Quando digo que fomos superiores na primeira parte, tivemos bolas paradas e aproximações que podíamos ter aproveitado. Atendendo ao que se passou nos noventa minutos, e com a expulsão, penso que o adversário acaba por ser justo. De realçar a qualidade jogo, podia ser melhor, mas estamos em final da época, as equipas com jogadores carregados de minutos, com muito claro, penso que foi um bom jogo».

[Arredados da Europa pondera rodar o plantel] «Não, não o vou fazer. Da forma que gosto que os meus jogadores trabalham poderá haver rotação, mas de ordem técnica, tática, ou de abordagem ao jogo, não por não ter o objetivo europeu. Se pudermos dar minutos, como aconteceu hoje com o Rui Fonte, e para nós treinadores é difícil fazer esta gestão, claro que sim. Fazer gestão por gestão só porque não atingimos o objetivo europeu claramente que não».

[Cádiz] «Será difícil voltar a jogar esta época, infelizmente».