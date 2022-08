O Vizela oficializou esta terça-feira a contratação de Luiz Felipe.

O guarda-redes de 25 anos deixa a BSAD e assina com os vizelenses por quatro temporadas, até junho de 2026.

«A sensação é única, nunca me senti tão bem acolhido num lugar. Entrei no estádio e percebi que este é o meu lugar. As pessoas são incríveis e não há palavras para descrever a forma como fui recebido. Foi tudo incrível», disse o jogador brasileiro, citado na nota do clube nortenho.

Luiz Felipe, refira-se, fez 36 jogos na época passada pela BSAD.