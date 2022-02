Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o empate a uma bola alcançado pela sua equipa frente ao Vizela:

«Não entrámos bem no jogo, a nossa zona de pressão não estava a ser eficaz e só me fica bem reconhecer que fizemos o primeiro golo contra a corrente do jogo. Fomos felizes no adiantar do marcador, mas depois do outro lado tivemos a infelicidade com três bolas flagrantes dentro da área em que podíamos ter marcado. Como as nossas marcações não estavam bem, até mudei, para me dar tempo de alterar no intervalo. Aí falámos e a segunda parte é diferente e é justo que tivemos o domínio do jogo, bolas para fazer golo. Acho que de forma honesta os pontos são bem divididos».

[Série de jogos sem ganhar] «Essa sucessão, os números são frios, mas cinco desses jogos fiquei a jogar com dez. Isso retirou-nos alguma confiança, mas acima de tudo retirou-nos de competir por esses pontos. Para além disso, no mês de janeiro, como somos um clube vendedor, tivemos várias alterações no grupo. As coisas levam tempo, mas em cada um desses jogos a equipa apresentou-se sempre pronta a competir e a lutar pelos pontos.

[Moldura humana] «Não me surpreendeu, tenho acompanhado e visto o fantástico apoio. Quando hoje vínhamos a chegar ao estádio e ver todo este caminho com bandeiras na varanda e na rua, isto é o futebol, é fantástico. Assim é mais bonito, mesmo que passem o jogo todo a chatear atrás do banco. Os meus parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui».