Rubén de la Barrera acredita que o Vizela se vai manter na Liga. O treinador espanhol está ciente das dificuldades que a sua equipa vai enfrentar, mas mostra-se confiante na qualidade do grupo.

«Acho que somos uma equipa com possibilidades, mas temos de o demonstrar no relvado. É um desafio enorme para cada um de nós lutarmos pela permanência, que seria um enorme êxito no final da época. Há muita gente que pensa que estamos mortos e nós temos de provar o contrário a todas essas pessoas que pensam que o Vizela está morto desportivamente», afirmou o treinador do Vizela em conferência de imprensa.

Rubén de la Barrera lembrou ainda o último jogo dos vizelenses, que estiveram a vencer o Estoril por 2-0, mas que acabaram por ceder o empate a três golos na última jornada.

«Teremos de ter o Vizela da primeira parte do jogo com o Estoril. Nesse período jogámos, na segunda parte, decidimos não o fazer. Deixámo-nos levar pela ansiedade e pelo medo, jogando com o marcador e com o tempo. E isso, para uma equipa na nossa situação, é sinónimo de não ganhar. Dessa forma, no jogo do próximo domingo é simples, ou jogamos ou jogamos», concluiu.

O Vizela viaja até ao terreno do Portimonense, em jogo da jornada 24 da Liga. O encontro está marcado para este domingo, às 15h30.