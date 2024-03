Declarações de Ruben De La Barrera, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota pesada (0-4) na receção ao Casa Pia:

«É difícil explicar este resultado. Antes do jogo as minhas sensações eram as melhores, mas é certo que a entrada no jogo não foi a melhor e quando fomos capazes de levar o jogo para onde queríamos havia precipitação no meio campo contrário, permitindo situações de transição. Depois do golo sofrido muda-se o nível motivacional. Mudámos o sistema ao intervalo, para que o Casa Pia sentisse mais ameaça na sua linha defensiva, a partir do segundo golo, e com dez, o resto do jogo é fácil de explicar».

[Adeptos descontentes manifestaram-se cedo] «Entendo tudo o que acontece no futebol, já tenho muito tempo disto. Acontece em todos os sítios do mundo, evidentemente não ajuda, temos um grupo jovem, temos de continuar a olhar para a frente, já a pensar no próximo jogo.

[Lugar ameaçado?] «Sinto que fizemos um grande trabalho durante a semana. A minha função é dar ferramentas e formas de encontrar soluções. Sei o que trabalhamos, as soluções que temos. É futebol, o que tiver de acontecer não depende de mim».

[O que pode dizer aos adeptos] «Pedir desculpa, hoje era um dia importante, para render bem coletivamente e individualmente, para sentir uma das melhores versões da equipa, o que não aconteceu».