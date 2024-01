Início de jogo para esquecer do Sporting em Vizela. Os vizelenses marcaram logo aos 13 minutos e deixaram os leões em desvantagem no encontro desta quinta-feira.



Siga o jogo ao minuto



Numa jogada de insistência, Hugo Oliveira cruzou e Alberto Soro cabeceou for a do alcance de Adan.



Veja o golo: