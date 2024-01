Bruno Wilson, defesa do Vizela e um dos capitães de equipa, foi retirado da convocatória para o jogo com o Sporting, esta quinta-feira.

Ao que o Maisfutebol apurou, o jogador estava convocado, mas, quando se apresentou junto da equipa, na manhã do dia do jogo, foi informado pelo diretor desportivo do clube que estava afastado da partida com o líder do campeonato, alegadamente por não ter renovado contrato com o clube.

Como tinha assinado a convocatória, Bruno Wilson solicitou um documento a dizer que estava dispensado do jogo, o qual lhe foi dado.

O Maisfutebol tentou esclarecer a situação junto do Vizela, tendo o clube remetido uma explicação para mais tarde.

O jogador está em final de contrato com o clube e é um dos mais utilizados. Tem vinte jogos e um golo esta temporada.