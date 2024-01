Ruben Amorim venceu o prémio de melhor treinador do mês de dezembro, informou a Liga esta quarta-feira.



O técnico comandou o Sporting a três vitórias em quatro jogos (Gil Vicente, FC Porto e Portimonense) e superou a concorrência de Daniel Sousa e Vasco Seabra. O treinador dos leões reuniu 31,62 por cento das preferências enquanto os hómologos de Arouca e Estoril receberam 16,24 por cento dos votos - o arouquense ficou em segundo lugar uma vez que venceu três dos quatro jogos disputados.



Amorim não foi, de resto, o único membro do plantel do Sporting a ser distinguido. Viktor Gyokeres conquistou o prémio de avançado do mês pela terceira vez seguida.



O sueco teve 33,33 por cento dos votos dos treinadores e bateu a concorrência do «bracarense» Banza (23,08 dos votos) e de Rodrigo Gomes (20,51 por cento). Lembre-se que o avançado leonino assinou quatro golos e uma assistência nos quatro jogos disputados em dezembro.