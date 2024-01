Ruben Amorim foi questionado sobre uma eventual proposta de renovação de contrato do Sporting a Viktor Gyökeres que contemplaria um aumento de ordenado e uma subida da cláusula de rescisão dos 100 para os 120 milhões de euros.

O treinador dos leões, que disse não saber, mas também não acreditar nas notícias que davam conta da chegada a Alvalade de uma proposta de 85 milhões de euros pelo sueco, também não se mostrou muito convicto de que a direção de Frederico Varandas tenha tentado rever o contrato.

«O [Hugo] Viana também não me falou de nada disso. Ele costuma falar-me dessas hipóteses. Portanto, acho que não é nada que esteja a ser trabalhado», introduziu.

Na semana passada, Amorim disse que os jogadores do Sporting nunca tiveram um treinador que os defendesse mais do que ele quando se trata de melhorar condições salariais. O caso do goleador da equipa é, entende, diferente.

«Acho que não é o jogador que precisa mais de ajuda. Há jogadores aqui, como o Inácio, o Nuno Mendes na altura e o Matheus Nunes... esses jogadores eu sentia que precisavam mais da ajuda do treinador. O Viktor não precisa claramente da ajuda do treinador. Eu acho que isso não é verdade [n.d.r.: proposta de renovação], mas estou de acordo com tudo o que for aumentar cláusulas e ordenados dos jogadores», atirou, considerando que os 100 milhões de cláusula de Gyökeres mantêm o Sporting numa posição confortável.

«Se houvesse uma situação ou outra, penso que seria informado», rematou sobre uma eventual proposta de revisão do vínculo de Gyökeres e uma possível oferta para levar o jogador de Alvalade.