FIGURA: Alberto SoroUm golo e uma assistência completam a ficha de serviço do avançado espanhol do Vizela. Sem as duas principais referências ofensivas – Essende e Petrov – foi Soro a assumir o papel de protagonista na vertente ofensiva, acabando por se destacar. Faz o segundo golo do encontro, no arranque da segunda metade, e faz o passe para o terceiro. Quarto golo na Liga.

O MOMENTO: segundo golo de Vizela (54’)

Lance bem delineado pela equipa orientada por Ruben de la Barrera, a culminar com o segundo golo dos vizelenses. Lacava aparece bem na esquerda, com espaço, a fazer o cruzamento rasteiro para Soro aparecer na passada a rematar para o fundo das redes, praticamente arrumando com o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Samu

Capitão vizelense, Samu abriu o ativo naquele que foi o derradeiro jogo em casa do Vizela. Jogo regular, com destaque pelo golo. Gesto técnico delicioso a lançar o ataque do terceiro golo.

Diogo Nascimento

O médio formado no Benfica foi dos mais intensos do jogo, dando ao Vizela capacidade para ter bola. Travou vários duelos, mas destacou-se essencialmente pela capacidade de progredir no terreno.

Bucca

Competente, ainda que sem deslumbrar, o médio argentino foi dos menos maus do conjunto de Sérgio Vieira. Fez por ser combativo no setor intermediário, não cometendo grandes erros com bola.

Lokilo

Pertenceram ao congolês os principais lances individuais do encontro, conseguindo em velocidade provocar rasgos. Faz o remate que Bruno Brígido defendeu para a frente no golo de Samu.