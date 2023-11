Num duelo nortenho entre dois velhos conhecidos de outras divisões já nesta década e que, nos anos mais recentes, têm conseguido estabilizar na I Liga, ninguém meteu uma inédita segunda vitória seguida no campeonato em 2023/24. Vizela e Famalicão ficaram-se pelo nulo, este sábado, na 11.ª jornada da I Liga.

Num jogo em que Pablo Villar repetiu o onze inicial da vitória ante o Casa Pia, foi a equipa vizelense a ter ascendente na parte inicial do jogo, com boa troca de bola e, sobretudo, investidas pela esquerda, apostando na capacidade de duelo individual e na velocidade de Lacava.

Aos nove minutos, e em resposta a uma primeira aproximação real do Famalicão, com um remate de Zaydou a esbarrar num adversário, um contra-ataque do Vizela quase deu golo por… Lacava. Porém, Luiz Júnior fez uma excelente intervenção (9m).

O Famalicão, que teve apenas uma mudança no onze inicial face à vitória ante o Gil Vicente (Riccieli rendeu Mihaj, a contas com uma fascite plantar), foi respondendo aos poucos. Puma Rodríguez aqueceu as mãos a Buntic num livre direto (27m) de defesa segura do croata, antes de Chiquinho, um dos mais endiabrados da equipa visitante, ter a melhor ocasião do Famalicão até ao intervalo. Aos 33 minutos, rematou ao poste, depois de um cruzamento de Nathan na direita e de uma belíssima rotação perante Tomás Silva na esquerda da área.

A primeira parte, equilibrada e a espaços com indicadores interessantes de lado a lado, acabou com um nulo. Podia bem ser um empate com golos ao fim de 45 minutos.

O reatamento trouxe no imediato uma claríssima ocasião para o Vizela, mas Luiz Júnior voltou a agigantar-se na baliza. Depois de negar o 1-0 a Lacava na primeira parte, defendeu o penálti de Samu aos 49 minutos, assinalado pelo árbitro Bruno Pires Costa, que apontou falta de Zaydou sobre Nuno Moreira.

O Famalicão tentou responder, mas foi o Vizela a estar de novo perto do golo, numa jogada protagonizada por Tomás Silva e Nuno Moreira: o primeiro cruzou bem na direita e o segundo, de primeira, na área, viu o poste negar-lhe um belíssimo golo (57m).

Numa altura em que o Vizela ia estando mais perto da área contrária, João Pedro Sousa fez as duas primeiras alterações, lançando Dobre e Aranda (66m) para agitar um ataque que, até então na segunda parte, estava bem anulado pelo Vizela. Chiquinho e Puma, que até foram interventivos em vários lances na primeira parte, foram retirados. Pouco depois, foi Villar a mexer também na frente, tirando os também ativos Nuno Moreira e Lacava para lançar Soro e Dylan.

Pouco depois, Gustavo Assunção e Cádiz ainda foram a jogo nos famalicenses, Alex Méndez e Jardel no Vizela, mas o jogo continuou amarrado ao 0-0. A bola andou perto das áreas, mas com poucos espaços descobertos para atacar firme e claramente as balizas de parte a parte.

Só na parte final houve sinal de ameaça. Aos 87 minutos, foi novamente pelo Vizela: remate de Dylan passou a centímetros do poste. Com algumas dificuldades em parar, por vezes, a dinâmica de construção e as aproximações do Vizela, o Famalicão acabou a ameaçar à entrada para os cinco minutos de compensação. Dobre e Aranda encabeçaram a reação final num par de aproximações e o espanhol ficou a centímetros de um golaço numa jogada individual (90+3m).

Por fim, ninguém meteu a segunda. O Famalicão chega aos 16 pontos, o Vizela aos dez.