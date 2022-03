A FIGURA: Cassiano

Um espelho daquilo que foi a exibição do Vizela no jogo de abertura da jornada 27. Muito empenho, mas pouca inspiração. O atacante lutou muito no ataque, tentou pressionar e fez por criar momentos de perigo, mas o que sobrou em transpiração ia escasseando nas tomadas de decisão. Até que ao minuto 91 teve capacidade para descobrir forças para igualar o jogo, impedindo que o Vizela saísse derrotado. Com Cassiano nunca falta fé.

O MOMENTO: golo do Vizela (90+2’)

Kiko Bondoso faz o cruzamento no lado direito do ataque do Vizela, na área Cassiano recebe o esférico e enquadra-se com a baliza e dispara para fora do alcance de Luiz Júnior. A bola sofre um desvio fatal, parando apenas no fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Claudemir

O pivô do jogo vizelenese, quer na vertente defensiva quer na vertente ofensiva e a equilibrar a equipa. Tentou fazer o conjunto de Álvaro Pacheco encontrar-se nos momentos em que o coletivo não estava a funcionar. Acabou a central.

Pêpê

Na fase em que o Famalicão teve mais bola o médio demonstrou as suas competências ao ser o elemento mais interventivo do jogo, distribuindo com critério na primeira fase de construção. Viu-se depois forçado a tarefas mais defensivas, mas cumpriu.

Kiko Bondoso

Em muitos momentos do encontro esteve alheado do jogo. Sem bola por parte do Vizela, o criativo não podia pôr em campo os seus argumentos. Foi resistindo com um rasgo aqui e acolá até oferecer o golo a Cassiano já nos descontos.

João Carlos Teixeira

Enquanto teve pernas foi um quebra-cabeças para o Vizela. Por vezes nem tinha linhas de passe, mas a forma como ia segurando a bola com fintas de corpo ia sendo suficiente. Faz o passe para o golo numa das várias jogadas em que foi interveniente.