FIGURA: Kiko Bondoso

Três épocas de Vizela e uma das figuras da equipa. Acompanhou o trajeto vizelense do Campeonato de Portugal até à I Liga e, na tarde deste domingo, teve papel importante no desfecho para a equipa de Álvaro Pacheco garantir a manutenção, ao marcar o golo que abriu o marcador e que permitiu somar o ponto que faltava à equipa para selar o objetivo.

MOMENTO: devagar se fica na Liga (56m)

O Vizela adiantou-se no marcador aos 56 minutos de jogo num lance em que Cassiano roubou a bola a Zainadine na direita do ataque do Vizela, cruzando para a pequena área e para Kiko Bondoso, em esforço, desviar para o fundo da baliza. A bola entrou devagar, devagarinho, mas foi assim que o Vizela deu o passo certo para ficar na I Liga em 2022/23, numa despedida em festa no último jogo em casa.

OUTROS DESTAQUES

Cassiano: exibição de esforço no ataque do Vizela. Travou vários duelos intensos com Zainadine e Matheus Costa e acabou por ser determinante no lance que dá o golo de Kiko Bondoso, ao recuperar a bola e ao fazer a assistência para.

Rafik Guitane: permitiu ao Marítimo sair de Vizela com um ponto, apesar de o resultado desta tarde ditar a ultrapassagem do Estoril aos insulares, na luta pela melhor classificação possível no final da época.

Matheus Costa: deu muita luta aos homens mais ofensivos do Vizela na missão defensiva do Marítimo. No duelo contra o antigo clube, exibição de grande entrega, que acabou com uma saída por lesão, de maca, na sequência de um lance com Cassiano. Essa situação protagonizou um dos momentos mais bonitos em Vizela, com uma grande ovação ao antigo central dos nortenhos.

Raphael Guzzo: chamado cedo a jogo para substituir o lesionado Samu aos 19 minutos, acabou por ser responsável na sua missão e ter algumas ações importantes, como foi um corte em carrinho a remate de Beltrame no início da segunda parte.

Edgar Costa: explorou espaços diferentes da primeira para a segunda parte e consegui ajudar a equipa a ter uma dinâmica ofensiva mais eficaz, assim como mais chegada junto da baliza do Vizela após o intervalo.