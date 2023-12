A FIGURA: Samu

Num jogo em que ninguém brilhou, o capitão do Vizela esteve à altura. O médio mostrou ao novo treinador que é o líder da equipa, mas também o seu motor. Sempre com a "ficha ligada" e com boa leitura dos lances, foi muito claro nas suas ações.

O MOMENTO: a melhor oportunidade do jogo, 31m

A partida teve poucos lances de muito perigo, mas o melhor foi em cima da meia-hora. Dinis Pinto rompeu na área, tirou o cruzamento, a bola andou quase em cima da linha de golo, mas Alanzinho não conseguiu o desvio.

OUTROS DESTAQUES

André Luís

O capitão do Moreirense também esteve em evidência. O avançado brasileiro destacou-se pelo trabalho que fez para a equipa, nomeadamente o jogo de costas. Ganhou bolas pelo ar e serviu bem os companheiros.

Alanzinho e João Camacho

O Moreirense teve as melhores oportunidades (ainda que poucas), muito por culpa da criatividade dos dois avançados.