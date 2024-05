O avançado Sava Petrov, do Vizela, foi operado na quinta-feira e enfrenta uma paragem de vários meses.

O sérvio de 25 anos sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito no passado dia 15 de abril, no jogo com o Desp. Chaves, e teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica, que decorreu sem complicações.

Sava Petrov foi, esta quinta-feira, submetido a uma intervenção cirúrgica ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão contraída no jogo com o GD Chaves.



A cirurgia decorreu sem qualquer complicação. Segue-se a recuperação.



Estamos à tua espera Sava! Juntos 👊 pic.twitter.com/LJJGqxn173 — fcvizela (@FCVizelaOficial) May 2, 2024

Petrov, que tem contrato com os vizelenses até 2026, chegou a Portugal no último mercado de inverno: em 10 jogos, apontou três golos.