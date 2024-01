O Sporting venceu em Vizela por 5-2, numa partida da 18.ª jornada da Liga.



Os minhotos marcaram por Soro, mas os leões igualaram antes do intervalo por Gyokeres. No arranque da segunda parte, o líder da Liga chegou à reviravolta por Trincão e aumentou a vantagem por Paulinho. Essende ainda fez o 3-2 e relançou o jogo, mas o Sporting voltou a marcar por Coates e Gyokeres, fixando o resultado final.



O Sporting segue na liderança da Liga, agora com 46 pontos, mais quatro pontos à condição que o Benfica. Já o Vizela é 17.º com 13 pontos.