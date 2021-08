Jorge Jesus levou o Benfica à vitória nos três primeiros jogos oficiais da época, algo que nunca tinha conseguido alcançar.

O treinador das águias admite que isso dá confiança à equipa, mas não dá muita importância ao facto de ser o melhor arranque que conseguiu.

«Nós vivemos de vitórias. Quanto mais jogos ganharmos, melhor. Calhou acontecer assim, com três vitórias. É um sinal de que estamos melhor do que no ano passado quando começámos. Já o tínhamos sentido nos jogos de pré-época que fizemos e nos treinos», começou por dizer.

Já quando questionado sobre se a principal razão da melhoria estava na contratação de João Mário ou se se devia à evolução de uma equipa que trabalha com o técnico há um ano, Jesus defendeu que ambas tinham peso, mas deixou muitos elogios ao médio que na época passada estava no Sporting.

«São as duas coisas juntas. A evolução da equipa é natural, tem mais automatismos ofensivos e defensivos. E João Mário tem características que nós não tínhamos. Percebe os ritmos do jogo, organiza quando tem de organizar e arrisca quando tem de arriscar. Isso deu estabilidade à equipa em termos defensivos. Além disso, a forma como jogamos também favorece o Weigl», defende.