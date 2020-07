Depois de o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, ter referido que o dinheiro da transferência de Pedrinho para o Benfica ainda não ter entrado nos cofres do clube, o empresário do jogador veio a público esclarecer a situação.



De acordo com Will Dantas, as águias não estão em incumprimento relativamente à primeira tranche do negócio com o Timão.



«Estava programado [o Pedrinho] ser pago em cinco anos. A primeira parcela ainda não venceu. As pessoas falam muito sem saber. A primeira parcela ainda vai vencer. O que o Corinthians estava a tentar e vai tentar fazer é antecipar as outras parcelas. Ainda não foi feito por questões burocráticas do banco. De resto, não há problema nenhum», explicou, em declarações à Fox Sports Radio Brasil.



O internacional olímpico pelo Brasil já deveria ter viajado para Portugal, porém, a pandemia de Covid-19 alterou por completo a situação.



«Estava programado ele ir para o Benfica a 1 de julho. Só que com tudo o que está a acontecer, a temporada 2019/20 atrasou e ainda faltam alguns jogos. Chegámos a um entendimento e ficou acordado esperar pelo final da temporada e só depois apresentar-se em Portugal. Não há nada além disso», afirmou.



Por último, Will Dantas deixou elogios a Jorge Jesus e manifestou o desejo de ver o técnico no Benfica para orientar Pedrinho.



«O Benfica está a tratar do Pedrinho como se trata de uma jóia. (...) Se for ele o treinador, ainda não está nada certo, eu gosto muito dele. Acho que é um treinador que joga para frente, tem jogo bonito de se ver e vou torcer muito para ser dele, de verdade. Gosto muito do JJ. Ele mudou a cara do futebol brasileiro, a maneira do Flamengo jogar, acho que é um treinador de alto nível. Se achasse o contrário dizia, isto é o que eu acho», atirou.



A entrevista do empresário de Pedrinho: