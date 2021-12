FIGURA: Hamache

Deu a melhor prenda ao Boavista antes do Natal. Um pontapé fortíssimo do lateral-esquerdo de 22 anos fez a diferença a favor da equipa de Petit ante o Moreirense.

MOMENTO: delícia de Yusupha e potência de Hamache para a vitória (34m)

O Moreirense reclamaria uma pretensa falta de Musa sobre Fábio Pacheco no início do lance, mas o mesmo seguiu e Makouta serviu Sauer, que variou o jogo para a esquerda para Yusupha, que com um pormenor delicioso serviu a entrada de Hamache para um remate potente e certeiro a bater Kewin. O 1-0 apareceu aos 34 minutos e seria mesmo o único golo do encontro.

OUTROS DESTAQUES

Steven Vitória: o Moreirense saiu sem pontos do Bessa, mas o central assinou uma exibição absolutamente notável. Ganhou a maioria dos duelos aos adversários, impediu alguns lances de maior perigo e a forma como acaba o jogo, com dois cortes decisivos a impedirem Ntep e Musa de poderem chegar ao 2-0, é de assinalar. A experiência do internacional canadiano valeu muito aos cónegos no passado e certamente vai continuar a valer.

Petar Musa: foi um incómodo para a defensiva do Moreirense e também para os médios mais recuados dos minhotos. O avançado croata fez da altura um trunfo e ganhou todos os duelos pelo ar e mais alguns. Ficou perto do golo à hora de jogo, mas Kewin evitou-o.

Gustavo Sauer: começou por ser o elemento em maior evidência do Boavista a nível ofensivo, na primeira meia hora de jogo. Criou jogadas de perigo e fez jogar a equipa à frente

Sebastián Pérez: deu equilíbrio ao meio-campo do Boavista em alturas importantes do encontro.

Bracali: a sua experiência, atenção e segurança foram fundamentais para o Boavista ficar com os três pontos. Agarrou as bolas que tinha de agarrar, num momento em que a equipa foi mais apertada pelo Moreirense na partida. Nota para a bela defesa a remate de Walterson, à hora de jogo.

Rafael Martins: batalhou na frente de ataque do Moreirense e até marcou um golo, mas estava em fora-de-jogo.