Na ronda 27 da Ligue 1, o Brest retomou o trilho dos triunfos – após duas jornadas sem vencer – e somou três pontos no reduto do Lorient (0-1). Numa partida equilibrada, mas escassa em oportunidades, o primeiro tempo foi dominado pelos anfitriões.

Na etapa complementar, o Brest continuou pouco criativo, mas um «nada» mais eficaz. Por isso, ao segundo remate enquadrado na partida, Del Castillo, lançado 20 minutos antes, inaugurou o marcador. Estavam decorridos 86m.

Em cima do apito final, aos 90+5m, o avançado argelino Bilal Brahimi, entrado há seis minutos, viu o cartão vermelho direto.

O luso-francês Mathias Pereira Lage foi titular, mas deixou o encontro aos 73m.

A vitória permite ao Brest retomar o segundo lugar, com 50 pontos, mais um face ao Mónaco e menos nove para o PSG, que na noite deste domingo visita o Marselha.

Em todo o caso, Lage e companhia já quebraram o recorde de melhor pontuação nesta fase do campeonato.

Na próxima jornada, o Brest recebe o «aflito» Metz (17.º). Uma posição acima está o Lorient, em zona de play-off de manutenção, com 23 pontos.

En comptant 3 points pour une victoire, le précédent record du @SB29 à ce stade de la compétition était de 40 unités (en 1984/85). 📈#FCLSB29 (0-1) pic.twitter.com/ksj5bsc5sf — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 31, 2024

Contas e escorregões

No carrossel dos aflitos, o Le Havre (15.º) perdeu na receção ao Montpellier, por 0-2. Os golos tardios de Jordan Ferri e de Christopher Jullien, aos 72 e 80m, foram suficientes para os forasteiros descolarem da zona proibida, ascendendo ao 13.º posto, com 29 pontos.

Na próxima ronda, no domingo, o Montpellier recebe o Lorient, que está a três pontos. Por sua vez, o Le Havre visita o Lens (6.º).

Quanto a duelos entre a zona europeia e a zona de despromoção, o Nice (5.º) foi surpreendido, em casa, pelo Nantes (14.º).

Entre os anfitriões, o central Todibo, ex-Benfica, foi titular.

Num jogo de ascendente para os visitantes, Abline inaugurou o marcador aos 19m. A resposta do Nice surgiu mais de uma hora depois. Entre faltas e substituições, Terem Moffi repôs a igualdade, de penálti, assinando o 50.º golo na Ligue 1.

Todavia, esta era a tarde do Nantes. Como tal, e também de penálti, Mostafa Mohamed assinou o 1-2, que prevaleceu até ao apito final.

50 buts dans notre championnat pour @7erem_ ⚽️🔥🇳🇬 pic.twitter.com/FkjHOxPfP1 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 31, 2024

Assim, o Nantes também deixou a zona vermelha, estacionando no 14.º lugar, com 28 pontos. Daqui a uma semana, visitam o Lyon, que está a sete pontos, no décimo posto.

Por sua vez, o Nice deixou escapar o Lille (4.º) e não aproveitou a derrota do Lens , que permanece com menos um ponto. Em simultâneo, Todibo, Dante e companhia podem ver o Marselha ficar a igual distância, caso vença na receção ao PSG. Segue-se a visita ao Reims (9.º).

Toulouse respira melhor

A fechar, o Toulouse goleou na visita ao lanterna vermelha Clermont, que não capitalizou os desaires de Metz, Lorient e Le Havre.

Num encontro equilibrado, os forasteiros foram mais eficazes e abriram a contagem ao oitavo minuto, por Sierro, de penálti. Na segunda parte, Dallinga ampliou, aos 73m, e Sierro bisou, aos 79m.

Duas derrotas consecutivas depois, o Toulouse estaciona no 11.º lugar, com 32 pontos, mais seis face ao Lorient, que ocupa o lugar de play-off de manutenção.

Por sua vez, o Clermont segue no último lugar, a seis pontos da linha de água. E a vida poderá continuar a complicar-se, pois, na próxima ronda, o lanterna vermelha visita o PSG.

Quanto ao Toulouse, segue-se a receção ao Strasbourg (13.º).

