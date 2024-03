De olho na «milionária» e em velocidade cruzeiro nas competições domésticas. Kylian Mbappé almeja o fim de ciclo perfeito pelo PSG, enquanto é apontado como o «maior» reforço do Real Madrid para o próximo verão, a custo zero.

A poucas horas do clássico deste domingo no reduto do Marselha, o avançado francês abriu o livro.

«Quero ser protagonista nos próximos meses, até porque o clube poderá vencer três títulos. O jogo deste domingo é importantíssimo para nós e para os adeptos, porque é o começo de um capítulo importante e de um mês crucial», explicou, em declarações ao Téléfoot.

Na ficha de Mbappé constam 38 golos e oito assistências em 37 jogos, entre Ligue 1, Taça de França, Supertaça e Liga dos Campeões. Enquanto o PSG lidera o campeonato com um folga de, pelo menos, nove pontos, os parisienses estão de olho nos «quartos» da Liga dos Campeões, onde defrontarão o Barcelona,

Em simultâneo, os bicampeões franceses têm pela frente o Rennes, na meia-final da Taça de França.

Em janeiro, o PSG conquistou a Supertaça, diante do Toulouse.

O clássico no reduto do Marselha (7.º) está agendado para as 19h45 deste domingo e é referente à 27.ª jornada da Ligue 1. Nuno Mendes não consta das opções de Luis Enrique para esta partida.