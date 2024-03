O médio português Paulo Bernardo marcou, este domingo, um dos golos da vitória do Celtic na visita ao Livingston (0-3), em jogo da 31.ª jornada da liga escocesa.

Após o 0-0 registado ao intervalo, o Celtic chegou à vantagem na segunda parte, aos 49 minutos, com um autogolo de Jamie Brandon.

Paulo Bernardo entrou aos 65 minutos de jogo e, aos 72, numa das melhores e mais bonitas jogadas do encontro, combinou em zona frontal com Matt O’Riley e rematou de pé direito, rasteiro, fora da área, para o fundo da baliza.

Ao 26.º jogo em 2023/24 pelo Celtic, Paulo Bernardo fez o seu quarto golo e encaminhou um triunfo que foi fixado no 3-0 com o golo de Matt O’Riley, ao minuto 83.

Com este resultado, o Celtic ascende à liderança, com 74 pontos, mais um do que o Rangers, que tem 73, mas menos um jogo realizado, o da 30.ª jornada ante o Dundee FC (fora de casa, a 10 de abril). Antes disso, porém, há precisamente um Rangers-Celtic, no próximo domingo, 7 de abril, para a 32.ª e penúltima jornada da primeira fase do campeonato.