Na madrugada deste domingo, Renato Paiva liderou o Deportivo Toluca para novo triunfo na Liga do México. Na 13.ª jornada da fase principal da Liga – depois do torneio de abertura – os comandados do treinador luso venceram no reduto do Pachuca, por 2-3, após uma reviravolta concretizada em meia-hora.

Todavia, o começo foi bastante desfavorável para o Toluca. Ao terceiro minuto, e num lance aparentemente inofensivo, Tiago Volpi ficou muito mal na fotografia. Conduzindo a jogada pela esquerda, Miguel Rodríguez rematou cruzado – e torto – e surpreendeu o guardião ao primeiro poste.

Na resposta, aos 13m, Garcia Caprizo repôs a igualdade. E, 21 minutos depois, Tiago Volpi entendeu que estava na hora da redenção. Por isso, assumiu a cobrança de uma grande penalidade – fazendo lembrar Rogério Ceni – e confirmou a «remontada». Foi o quinto golo do guarda-redes nesta fase do campeonato e o segundo jogo consecutivo a marcar.

Ainda antes do intervalo, Alexis Vega ampliou a vantagem, aos 44m.

Entre os anfitriões, o venezuelano Salomón Rondón – outrora West Brom – foi titular, mas viveu uma noite de pólvora seca. Uma noite rara para o avançado, que é o melhor marcador nesta fase do campeonato, com sete golos.

O esboço de reação do Pachuca apenas surgiu ao minuto 82, pelo jovem médio, de 20 anos, Bryan González.

Assim, o Toluca ascende ao terceiro lugar, com 26 pontos, ao cabo de sete vitórias, cinco empates e uma derrota nesta fase da prova. A turma de Renato Paiva estão a dois pontos de Monterrey e Club América. Segue-se a receção ao Atlas (15.º), na tarde do próximo domingo.

Por sua vez, o Pachuca é sexto, com 22 pontos, e encaixou a terceira derrota consecutiva. Na próxima ronda visitam o Tigres (4.º).

De lembrar que os seis melhores classificados seguem para os quartos de final da Liga. Entre o 7.º e o 10.º, haverá disputa por dois lugares nessa eliminatória.