Tony da Silva está de malas aviadas para a Roménia, uma vez que assumirá o comando técnico do Poli Iasi, atual sétimo classificado do grupo de manutenção, em zona de play-off de despromoção.

A garantia foi dada à imprensa romena pelo presidente do Poli Iasi, Cornel Sfaiter, que não perdeu tempo a analisar hipotéticos candidatos. Cerca de meio-dia depois de oficializar a saída de Leo Grozavu, Sfaiter anunciou o sucessor.

«Tivemos de agir rapidamente, a fim de tirar a equipa desta situação. O novo técnico terá tempo para preparar a partida com o U. Craiova. Tenho recebido muitas referências positivas sobre o Tony. Mantém o espírito de luta que apresentava como jogador, tem a licença [UEFA] PRO, aprendeu com grandes técnicos em Portugal e está preparado para melhorar», explanou o presidente do Poli Iasi.

Além disso, Sfaiter destacou ainda a capacidade de Tony da Silva comunicar em romeno, aprendizagem que consolidou enquanto jogador do Cluj, entre 2007 e 2011.

«Acredito que será o De Zerbi da Roménia», atirou, ambicioso.

Numa carreira de jogador que despontou na formação do PSG, este luso-francês chegou ao futebol português em 1999, pela porta d’Os Sandinenses. Seguiram-se passagens por Desp. Chaves e Estrela da Amadora, antes da aventura na Roménia, pelo Cluj.

No regresso, Tony da Silva representou o Vitória de Guimarães, o Paços de Ferreira e o Penafiel, na época 2014/15.

No verão que se seguiu, principiou o caminho como treinador, pela mão do Académico de Viseu, onde foi treinador-adjunto. Este caminho foi trilhado no Campeonato de Portugal, na AD Oliveirense, Vilar Perdizes e Bragança.

Em novo salto para o futebol internacional, Tony da Silva foi adjunto na seleção dos Camarões, entre 2019 e 2022.

De regresso Portugal, foi adjunto no Paços de Ferreira e, esta temporada, orientou o Montalegre até 3 de março, aquando da derrota com o Tirsense. Entretanto, o Montalegre parte para a derradeira jornada com a permanência por assegurar. Nesta disputa particular estão Vilar Perdizes, Marítimo B, Vila Real, Sandinenses e Montalagre.

Entretanto, na Roménia, Tony da Silva, de 43 anos, terá a missão de livrar o Poli Iasi da despromoção. O sétimo classificado leva 17 pontos, em igualdade pontual com o Voluntari (6.º), mais um para o U. Craiova (8.º), mais dois para o D. Bucaresti (9.º) e mais três face o Botosani (10.º).

Na próxima jornada, precisamente diante do U. Craiova, Tony da Silva terá um teste exigente, em casa. Partida agendada para 8 de abril (segunda-feira).

O Iasi perdeu nas duas jornadas inaugurais do grupo de manutenção, encaixando um total de cinco jornadas sem conhecer o doce sabor do triunfo. Num grupo composto por 10 equipas, o lanterna vermelha e penúltimo são automaticamente despromovidos.