O (renovado) Lyon triunfou, na noite desta sexta-feira, na visita ao Metz, por 1-2. Com o guardião Anthony Lopes entre os postes, os anfitriões até entraram melhor, graças ao acerto do avançado georgiano Mikautadze, face à «oferta» da linha defensiva.

Numa primeira parte «amarrada», o Lyon conseguiu repor a igualdade em cima do intervalo, aos 45+1m, por Lacazette. Foi o 12.º golo do avançado francês, de 32 anos, na Ligue1.

Galvanizados, os comandados de Pierre Sage completaram a reviravolta pelo argelino Benrahma, que foi a jogo ao intervalo.

Até ao apito final, o «aflito» Metz correu e rematou mais, a fim de tentar nova igualdade, mas sem acerto, obrigando Anthony Lopes a aplicar-se em apenas duas ocasiões.

Assim, o Lyon consolida o 10.º lugar, com 28 pontos, alimentando a ambição de alcançar a zona europeia. Esta é a quarta vitória consecutiva de Antony e companhia na Ligue1. A abrir março, o Lyon visita o Lens, que segue no sexto posto, com mais oito pontos e menos um jogo.

Por sua vez, o Metz está «afundado» no penúltimo lugar (17.º), com 17 pontos, menos cinco em relação ao Nantes, que este fim de semana tem um duelo importante nas contas para o play-off de manutenção.

