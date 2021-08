Os jornais franceses e catalães dão por fechado o acordo entre PSG e Lionel Messi. De acordo com o LEquipe e com o Le Parisien, este último próximo do clube da capital, o astro argentino viaja ainda esta tarde para Paris.

O LEquipe informa que Messi «deve fazer exames médicos no final do dia e, em seguida, assinar contrato de dois anos (mais um ano como opção). Uma conferência de imprensa está prevista para acontecer no Parc des Princes na quarta-feira».

Na Catalunha, Sport e Mundo Deportivo noticiam o mesmo e também jornalistas argentinos publicaram essa mesma informação nas redes sociais.

Lionel #Messi ha llegado a un acuerdo con el #PSG. Se espera el arribo de su avión en la capital francesa. En el Aeropuerto de El Prat ya está preparado el operativo de seguridad esperando su llegada. #MessiPSG — Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 10, 2021

De resto, a expectativa dos adeptos parisienses tem sido enorme, com muitos deles a deslocarem-se para o aeroporto de modo a receberem Lionel Messi.

Nesse sentido, também o mundo do futebol aguarda para perceber se o PSG é mesmo o destino final do vencedor de seis Bolas de Ouro e que deixou o Barcelona neste verão.