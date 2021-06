O futuro do astro argentino Lionel Messi é tema de conversa nesta quarta-feira.

O contrato do jogador do Barcelona termina precisamente neste último dia do mês de junho, e tudo continua em aberto. Joan Laporta, presidente do clube catalão, já deu a garantia de que a estrela da companhia vai continuar a brilhar no Camp Nou, acreditando firmemente que o contrato será renovado em breve.

A verdade é que até agora não houve acordo entre as duas partes e o jogador, de momento a participar na Copa América com a seleção «albiceleste», estará livre no fim do dia para assinar a custo zero com qualquer clube de futebol.

Barcelona está assim em suspenso, e o jornal Sport até detalha os efeitos práticos do fim da ligação contratual.

A principal consequência, e mais óbvia, também, é a de que Messi está livre para integrar outro clube a partir desta quinta-feira.

Se Messi sofreu uma lesão na Copa América, por exemplo, a responsabilidade já não será do emblema catalão, pois o seguro expira com o contrato.

O Barcelona também estará impedido de usar a imagem de Messi para promover a nova camisa ou qualquer atividade da próxima temporada, bem como vender a camisola da temporada 2021/2022 com o nome do jogador.

Pode, contudo, continuar a usar a imagem do jogador com a camisa de outras temporadas, tanto nas redes sociais como em ações de promoção. O clube pode também manter o nome e a imagem de Lionel Messi no site oficial, informação que será atualizada quando o plantel na nova época estiver fechado.

O tempo está a contar.