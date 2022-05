O Liverpool joga na terça-feira em Southampton num jogo em que está obrigado a somar três pontos para adiar a decisão do título para a última jornada da Premier League. Jürgen Klopp, em conferência de imprensa, fez as contas à classificação, mas também falou no estado físico de jogadores como Salah e Van Dijk que se ressentiram com o prolongamento da final da Taça de Inglaterra que a equipa de Anfield acabou por vencer, no desempate por grandes penalidades, frente ao Chelsea.

O treinador alemão começou precisamente por falar nos jogadores que estão em dúvida para o jogo desta terça-feira. «Esses trinta minutos adicionais fizeram uma grande diferença. Devemos ter de fazer alterações, só não sei é quantas», começou por destacar.

Klopp adiantou ainda que Salah e Van Dijk vão ser observados ainda esta segunda-feira, mas deixa já de fora Fernandinho, apesar de revelar que o médio está a recuperar «muito bem» da lesão que o afastou do último jogo com o Chelsea.

O Manchester City foi travado pelo West Ham (2-2), mas conta ainda com uma vantagem de quatro pontos que o Liverpool poderá reduzir para apenas um, em caso de vitória frente ao Southampton. Klopp não atira a toalha ao chão, mas não tem muitas esperanças. «Ainda há uma possibilidade [de vencer o campeonato], mas será uma grande possibilidade?», perguntou.

Mesmo que o Liverpool vença os últimos dois jogos, Klopp não acredita que o Aston Villa possa roubar pontos ao Manchester City no próximo domingo. «O Aston Villa também jogou a meio da semana, uma coisa a que eles não estão habituados, portanto não estou à espera que o City vá lá deixar pontos», acrescentou ainda.