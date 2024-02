O Liverpool continua com metade da equipa lesionada, mas continua também a ganhar: esta quarta-feira, na ressaca da conquista da Taça da Liga, os reds venceram e receberam o Southampton (3-0), em jogo dos oitavos de final da Taça de Inglaterra.

E o triunfo foi construído pelos miúdos. Aos 44 minutos, Lewis Koumas, em estreia na equipa principal, fez o 1-0.

Na etapa complementar, Jayden Danns bisou, aos 73 e 88 minutos, e fixou o resultado final.

Na próxima eliminatória, o Liverpool vai defrontar o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Por sua vez, o Wolverhampton bateu no Mollineux o Brighton, por uma bola a zero.

José Sá e Toti Gomes foram titulares nos Wolves, Nélson Semedo e Pedro Neto começaram no banco, mas entraram no decorrer do encontro.

Mario Lemina, aos dois minutos, fez o único golo da partida.

Já o Chelsea recebeu e venceu o Leeds, por 3-2.

Nicolas Jackson (15m), Mudryk (37m) e Conor Gallagher (90m) marcaram para os blues, Mateo Joseph fez os dois golos dos forasteiros.