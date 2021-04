Em 2019, numa entrevista à Kicker, Jurgen Klopp mostrou-se contra a criação de uma Superliga Europeia, afirmando que para isso já existe a Liga dos Campeões.

Um dia depois do anúncio oficial da competição que está a deixar o futebol em alvoroço, o treinador do Liverpool manteve-se firme na posição, apesar de os reds serem um dos fundadores da prova.

«A minha opinião não mudou. Soube pela primeira vez ontem [domingo]. Estava a preparar um jogo difícil», disse à Sky Sports, minutos antes da partida em Elland Road, frente ao Leeds.

«Soubemos de algumas coisas pelos jornais. É difícil. As pessoas não estão contentes e eu entendo isso. Não posso acrescentar muito mais porque não estamos envolvidos no processo, nem eu nem os jogadores. Não sabíamos disto. Teremos de esperar para ver o que vai acontecer», continuou.

Depois, Klopp abriu ligeiramente mais o jogo sobre o assunto e pediu união aos adeptos: «Tenho 53 anos. Desde que sou profissional de futebol, a Liga dos Campeões tem estado sempre aí. O meu desejo foi sempre treinar uma equipa na Champions. Não tenho qualquer problema com a Champions. Gosto do lado competitivo do futebol. Gosto do facto de o West Ham poder jogar na Liga dos Campeões. Espero que isso não aconteça porque nós queremos ir, mas gosto que eles tenham essa hipótese. O que posso dizer? Não é fácil.»

«Mas quero dizer uma coisa, ouvi algumas coisas de que não gostei. O Liverpool é muito mais do que algumas decisões. A parte mais importante do futebol são os adeptos e a equipa. Temos de ter a certeza de que nada se mete entre isso. Ouvi dizer que há algumas tarjas sobre isto, mas os jogadores não fizeram nada de errado. Temos de nos unir. Podemos mostrar que ninguém tem de caminhar sozinho nestas situações. Há coisas para resolver, mas nada sobre o futebol em si ou a relação entre os adeptos e a equipa», prosseguiu.

«Estou numa posição diferente [em relação aos adeptos], não tenho todas as informações. Não sei exatamente porque é que os 12 clubes o fizeram [criar a Superliga]. Sei que algumas coisas vão mudar no futebol no futuro. Algumas coisas têm de mudar seguramente. Se dizem que os clubes são só sobre o dinheiro, acham que a UEFA é o quê? A FIFA quer criar um Mundial mas de clubes, isso é só sobre dinheiro, nada mais», atirou.