O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, afirmou que os reds perderam a eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões com o Real Madrid no jogo da primeira mão, depois do empate a zero em Anfield, esta noite.

«Precisamos sempre dos momentos-chave. Não perdemos a eliminatória esta noite, perdemos em Madrid. Hoje fomos bons, agressivos e tivemos oportunidades», começou por dizer, à BT Sport.

«Não marcámos e depois a experiência do Real Madrid é que jogou na eliminatória. A finalização tem sido o nosso problema esta época», continuou.

Klopp comentou depois a noite desinspirada de Salah e apontou o foco para a Premier League: «Sabemos a frequência com que o Salah finaliza estes lances de olhos fechados. Hoje não aconteceu. Esta noite estivemos ‘ok’, mas estamos eliminados.»

«Amamos esta competição e também por outras razões é muito importante regressarmos para o ano. Agora podemos concentrar-nos na Premier League, e é isso que vamos fazer», atirou.