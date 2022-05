O Liverpool emitiu um comunicado a lamentar as cenas que antecederam a final da Liga dos Campeões, entre os reds e o Real Madrid. Centenas de adeptos, recorde-se, não conseguiram entrar no estádio e houve mesmo alguns atingidos por gás lacrimogéneo, utilizado pela polícia.

Em comunicado, o clube inglês lamenta que os adeptos tenham tido tal experiência e pedem uma investigação formal ao sucedido.

O comunicado do Liverpool:

«Estamos muito desapontados com os problemas na entrada do estádio e a quebra do perímetro de seguranças que os adeptos do Liverpool tiveram de enfrentar esta noite no Stade de France.

Este é o maior jogo do futebol europeu e os adeptos não deviam ter de viver cenas a que assistimos esta noite.

Pedimos oficialmente uma investigação formal sobre as causas destes problemas inaceitáveis.»