O final de campeonato foi amargo para o Liverpool: a equipa do Norte de Inglaterra ainda sonhou, quando o Manchester City perdia em casa com o Aston Villa, mas foram mesmo os citizens a fazer a festa no fim.

Mesmo assim, o técnico dos reds, Jurgen Klopp, era um homem orgulhoso no final do jogo frente ao Wolverhampton, de Bruno Lage.

«Sei que o Manchester City ganhou 3-2, mas não sei mais nenhum resultado. Parabéns ao Manchester City, ao Guardiola e a todos os adeptos. Fizemos com que fosse uma luta difícil, mas vocês lutaram arduamente, tal como nós. (…) No fim ficamos com o segundo lugar, é muito bom, mas também é desapontante», começou por dizer.

«Estes rapazes fizeram uma época insana. O adversário [Wolverhampton] marcou um golo cedo e tivemos de correr atrás, reflete o que foi a nossa época. Se apenas se ganhar os jogos em que se está a voar, a época acaba em 30 jogos. (…) Estou muito orgulhoso deste grupo e deste clube. Isto não é o fim, é apenas o resultado da época», acrescentou.

Depois, Klopp afirmou que o grande objetivo continua a ser festejar um título da Premier League em Anfield: «É o que queremos. A única coisa que podemos fazer neste campeonato é desenvolvimento constante. Foi o que fizemos e temos de continuar. Seremos uma equipa mais difícil para os outros defrontarem. Sabemos que jogamos num campeonato com o Manchester City, que é uma dificuldade louca, mas isso não vai impedir-nos de continuar a tentar.»

De resto, Klopp levantou ainda preocupações sobre a condição física de Thiago, ele que saiu lesionado e é dúvida para a final da Liga dos Campeões. «Não parece bom, ele estava a mancar.»