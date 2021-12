Mo Salah ficou em sétimo lugar na atribuição da Bola de Ouro de 2021 e, pelo menos por esta reação, parece não ter ficado convencido com essa posição.

No final da goleada do Liverpool em casa do rival Everton, o internacional egípcio foi questionado sobre o assunto. Assim que o repórter da Amazon começou a pergunta, Salah desmanchou-se a rir e respondeu.

«Sem comentários, sem comentários», começou por dizer. O jornalista prosseguiu e perguntou se o jogador de 29 anos espera ficar mais acima no prémio do próximo ano.

«Espero que sim, nunca se sabe. Obrigado», atirou.

Ora veja: